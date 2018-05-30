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Транспорт и связь 30.05.2018 21:17

Число электромобилей в мире к 2030г вырастет с 3 млн до 125 млн - МЭА

Число электромобилей на дорогах мира достигнет 125 млн единиц к 2030 году по базовому сценарию, однако скорость перехода на них будет во многом зависеть от государственной политики в разных странах, говорится в опубликованном в среду прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

В 2017 году количество электромобилей в мире подскочило на 54% - примерно до 3,1 млн машин.

При самом оптимистичном сценарии, если мир будет активнее бороться с изменениями климата и автомобилестроительные концерны смогут быстрее добиться экономии масштаба при производстве электромобилей, их общее число к 2030 году возрастет до 220 млн машин.

Вместе с тем электродвигатели на автотранспорте в ближайшие два десятилетия не смогут вытеснить традиционные двигатели внутреннего сгорания. По оценкам МЭА, в промежутке между 2035 и 2040 годами мировой автопарк достигнет отметки в 2 млрд машин.

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Тэги: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, МЭА, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]