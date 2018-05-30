Число электромобилей в мире к 2030г вырастет с 3 млн до 125 млн - МЭА

Число электромобилей на дорогах мира достигнет 125 млн единиц к 2030 году по базовому сценарию, однако скорость перехода на них будет во многом зависеть от государственной политики в разных странах, говорится в опубликованном в среду прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).
В 2017 году количество электромобилей в мире подскочило на 54% - примерно до 3,1 млн машин.
При самом оптимистичном сценарии, если мир будет активнее бороться с изменениями климата и автомобилестроительные концерны смогут быстрее добиться экономии масштаба при производстве электромобилей, их общее число к 2030 году возрастет до 220 млн машин.
Вместе с тем электродвигатели на автотранспорте в ближайшие два десятилетия не смогут вытеснить традиционные двигатели внутреннего сгорания. По оценкам МЭА, в промежутке между 2035 и 2040 годами мировой автопарк достигнет отметки в 2 млрд машин.
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