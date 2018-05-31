Считаем очень важным подходить к контактам по урегулированию ситуации на Корейском полуострове предельно деликатно, не подгонять его искусственно - Лавров

Россия считает важным деликатно подходить к контактам по урегулированию ситуации на корейском полуострове, не делать резких движений, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Считаем очень важным подходить к этим контактам предельно деликатно, не пытаться делать резких движений, не пытаться искусственно подгонять этот процесс, который конечно же потребует значительного времени и детальнейшего согласования всех компонентов пакета, который позволит обеспечить не только денуклеаризацию всего Корейского полуострова, но и надёжно обеспечить устойчивый мир и стабильность на всей Северо-Восточной Азии", - заявил он журналистам в Пхеньяне по итогам переговоров с северокорейским коллегой.

"Мы призываем все вовлечённые стороны в полной мере ощутить свою меру ответственности за то, чтобы не допустить срыва этого очень важного, но пока ещё очень хрупкого процесса", - добавил министр.