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Дальнее зарубежье 31.05.2018 08:11

Считаем очень важным подходить к контактам по урегулированию ситуации на Корейском полуострове предельно деликатно, не подгонять его искусственно - Лавров

Россия считает важным деликатно подходить к контактам по урегулированию ситуации на корейском полуострове, не делать резких движений, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Считаем очень важным подходить к этим контактам предельно деликатно, не пытаться делать резких движений, не пытаться искусственно подгонять этот процесс, который конечно же потребует значительного времени и детальнейшего согласования всех компонентов пакета, который позволит обеспечить не только денуклеаризацию всего Корейского полуострова, но и надёжно обеспечить устойчивый мир и стабильность на всей Северо-Восточной Азии", - заявил он журналистам в Пхеньяне по итогам переговоров с северокорейским коллегой.

"Мы призываем все вовлечённые стороны в полной мере ощутить свою меру ответственности за то, чтобы не допустить срыва этого очень важного, но пока ещё очень хрупкого процесса", - добавил министр.

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Тэги: ЛАВРОВ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОДХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]