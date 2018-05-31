Москва приветствует контакты КНДР с Южной Кореей и США - Лавров

В Москве приветствуют состоявшиеся контакты между двумя Кореями и запланированный саммит США и КНДР, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Естественно, мы много говорили о ситуации на корейском полуострове и вокруг него. Мы приветствуем те контакты, которые в последние месяцы интенсивно развиваются между Северной и Южной Кореями, между КНДР и США. Приветствуем уже состоявшийся саммит между Пхеньяном и Сеулом и планируемую встречу на высшем уровне между руководством КНДР и США", - заявил он журналистам в Пхеньяне по итогам переговоров с северокорейским коллегой.
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