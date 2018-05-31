Полиция Казахстана готовится к широкомасштабной антинаркотической операции

В Казахстане 1 июня стартует оперативно-профилактическое мероприятие "Кокнар-2018" ("Мак-2018"), накануне широкомасштабной операции первый замминистра внутренних дел страны Жанат Сулейменов провел в Алматы инструктивное совещание, сообщила пресс-служба МВД.

В ходе совещания Ж.Сулейменов обозначил цели проведения оперативно-профилактического мероприятия и поставил ряд задач по выявлению и ликвидации каналов трафика героина, противодействию заготовке и вывозу марихуаны и гашиша из южных регионов страны, а также пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, в том числе их новых видов, отмечается в распространенном сообщении пресс-службы.

Широкомасштабная операция "Кокнар" проводится в Казахстане ежегодно с июня по октябрь - в период созревания конопли в печально известной Чуйской (Шуйской) долине.

Основной задачей операции является выявление и задержание лиц, занимающихся заготовкой и вывозом наркотиков каннабисной группы из Чуйской долины, ликвидация каналов транзита героина.