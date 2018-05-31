Договоренности Пхеньяна и Вашингтона должны отвечать интересам всех вовлеченных сторон - Лавров

Когда договоренности между США и КНДР будут подлежать рассмотрению международного сообщества, Россия будет выступать за конкретные решения, отвечающие интересам всех вовлечённых сторон, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас идут подготовительные консультации экспертов, и мы не считаем себя вправе каким-либо образом вмешиваться в этот процесс. Но когда эти договорённости будут подлежать какому-то рассмотрению международного сообщества, возможно, придётся Совету Безопасности поддерживать те или иные начинания, конечно, мы будем готовы выступать за те конкретные договорённости, которые будут отвечать интересам всех вовлечённых сторон, в том числе КНДР", - заявил он журналистам в Пхеньяне по итогам переговоров с северокорейским коллегой.

"Насколько те гарантии, которые могут быть удовлетворительными для Пхеньяна, насколько эти гарантии могут быть предоставлены, я сейчас не могу гадать, и какие гарантии будут сочтены достаточными, это, конечно же, решать руководству Северной Кореи", - подчеркнул С.Лавров.