Лавров в Пхеньяне возложил цветы к мемориальной доске с барельефом российского дипломата Андрея Карлова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в КНДР в четверг возложил цветы к мемориальной доске с барельефом известного российского дипломата Андрея Карлова.
Мемориальная доска с надписью "Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов" установлена на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне.
Андрей Геннадьевич Карлов, возглавлявший российскую дипмиссию в Турции, был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России. На дипломатической службе Карлов находился с 1976 года. С 2001 по 2006 год он был чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР, где внес большой вклад в развитие отношений между двумя странами.
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