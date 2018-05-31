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СНГ 31.05.2018 09:36

Лавров в Пхеньяне возложил цветы к мемориальной доске с барельефом российского дипломата Андрея Карлова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в КНДР в четверг возложил цветы к мемориальной доске с барельефом известного российского дипломата Андрея Карлова.

Мемориальная доска с надписью "Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов" установлена на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне.

Андрей Геннадьевич Карлов, возглавлявший российскую дипмиссию в Турции, был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России. На дипломатической службе Карлов находился с 1976 года. С 2001 по 2006 год он был чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР, где внес большой вклад в развитие отношений между двумя странами.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ПХЕНЬЯН, БАРЕЛЬЕФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]