Компания Bakcell поддержала международный инновационный конкурс, организуемый Азербайджано-Французским университетом

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поддержала проведение международного инновационного конкурса ActInSpace 2018 Azerbaijan. Конкурс, который впервые с момента своего создания в 2014 году состоялся в Баку, был организован Азербайджано-Французским университетом (UFAZ).

ActInSpace, имеющий международную репутацию в области космических программ, проводится при участии таких организаций как CNES (Национальный Центр Космических Исследований) , ESA (European Spatial Agency) и ESA BIC Sud France. Конкурс проходит в 40 странах и 70 городах мира в преддверии Startup недель. Основная цель конкурса, который открыт для участников со всего мира, заключается в развитии предпринимательства и решении проблем в сфере программного обеспечения, баз данных и космической инфраструктуры.

Конкурс ActInSpace 2018 Azerbaijan был организован университетом UFAZ при поддержке и спонсорстве посольства Франции, компании Bakcell, Академии IT STEP и компании Aikon Constructions. Более 100 студентов из различных вузов Азербайджана, объединенных в команды, соревновались между собой в решении реалистичных задач, поставленных такими представителями индустрии как CNES, ESA и Airbus. Командам было дано 24 часа на то, чтобы придумать инновационные услуги и продукты, которые могут быть применены в сфере космических технологий.

Выступая на пресс-конференции, состоявшейся 24 мая с участием спонсоров и партнеров конкурса AIS2018 Azerbaijan, главный исполнительный директор Bakcell г-н Николай Беккерс отметил, что компания всегда готова поддержать молодое поколение в их начинаниях, а также инициативы, направленные на развитие и повышение уровня образования в Азербайджане:

«Инновации играют ключевую роль в деятельности Bakcell. Мы стали одной из первых компаний в стране, кто поддержал проведение различных хакатонов и стартап-мероприятий, а также создал свой собственный современный инкубационный центр. Наша идея заключается в том, чтобы обучить и вдохновить местную молодежь, и сегодня, мы очень рады тому, что имеем возможность поддержать еще одну инициативу в этом направлении. Мы благодарны посольству Франции и Азербайджано-Французскому университету за их приглашение стать партнерами проекта и уверены что опыт и советы наших специалистов очень пригодятся командам в их работе».

Стартап-проекты студентов были оценены экспертным жюри, после чего два проекта вышли в финал конкурса. По результатам оценивания жюри финала, в состав которого входили президент Страсбургского университета Мишель Денекен, ректор АГУНП профессор Мустафа Бабанлы, президент CNES Жан-Ив Ле Галл и президент Azercosmos Рашад Набиев, победителем конкурса стала команда Sooners (студенты первого курса университета UFAZ). Второе место на конкурсе заняла команда Tensor Science (университет UFAZ). Команда, победившая на конкурсе, будет впервые в истории ActInSpace представлять Азербайджан в международном финале конкурса, который пройдет 27 июня в Тулузе (Франция).

Нужно отметить, что компания Bakcell оказала не только финансовую, но и консультационную и экспертную поддержку в проведении ActInSpace Azerbaijan. Так, эксперты и участники инкубационной программы Bakcell “AppLab” поделились своим опытом и советами в таких сферах как технологии и бизнес-модель, чтобы помочь командам в подготовке их стартап-проектов.

Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь их инновационных идей.

