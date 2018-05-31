Правительство Азербайджана в 2017г выделило 35 млн манатов на строительные работы в 5 промпарках

Правительство Азербайджана в 2017 году выделило из госбюджета 34,8 млн манатов на проведение строительно-восстановительных работ в 5 промышленных парках на территории страны, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"В 2017 году из госбюджета в рамках государственных капвложений было выделено 34,8 млн манатов на проведение строительно-восстановительных работ в 5 промышленных парках", - отметили в правительстве.
В частности, эти средства были направлены на проведение различных работ в Сумгайытском химико-промышленном парке, Мингечевирском промпарке, Гарадагском промпарке, Балаханинском промпарке и Пираллахинском промпарке.
А.Азизов
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