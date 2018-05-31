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СНГ 31.05.2018 10:32

Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению о статусе экономического суда СНГ

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон о ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о статусе Экономического суда СНГ от 6 июля 1992 года, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

В соответствии с законотворческой процедурой, документ будет направлен на подпись президенту страны.

Согласно протоколу, судьи экономического суда СНГ будут работать по принципу "ad hoc".

Формат работы по данному принципу предусматривает деятельность судей только во время рассмотрения конкретного спора, за исключением председателя суда, который будет работать на постоянной основе.

Такой метод позволит сократить расходы на содержание суда, что, как ожидается, приведет к эффективному использованию средств из единого бюджета органов СНГ.

Как пояснял министр юстиции Марат Бекетаев, представляя ранее законопроект в мажилисе, будет создан реестр судей Экономического суда.

"В реестр будут включены только те судьи, которые действуют в странах СНГ. Для рассмотрения конкретного дела судьи будут назначаться из этого реестра. Судьи будут прибывать в Минск только в период рассмотрения спора и получения вознаграждения. Данный формат окажет положительное влияние на эффективное использование бюджетных средств государств-участников", - отмечал М.Бекетаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СЕНАТ, СНГ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]