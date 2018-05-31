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Дальнее зарубежье 31.05.2018 10:44

Пхеньян и Вашингтон обсуждают возможность установления дипотношений - газета

США и КНДР рассматривают условия для возможного установления дипломатических отношений, сообщает в четверг южнокорейская газета "Чунган ильбо".

Неназванные собеседники издания заявили, что это может быть осуществлено, если Пхеньян согласится на денуклеаризацию.

"Чунган ильбо" отмечает, что на встрече северокорейской и американской делегаций 27 мая в Пханмунчжоме представители КНДР поднимали вопросы о возможности установления дипломатических отношений с США, снятия экономических санкций и свертывания военных учений, которые организуют Южная Корея и США.

Не исключено, что эти темы на встрече в Нью-Йорке продолжат обсуждать заместитель председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и госсекретарь США Майкл Помпео.

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Тэги: США, КНДР, ДИПОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]