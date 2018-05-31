Пхеньян и Вашингтон обсуждают возможность установления дипотношений - газета

США и КНДР рассматривают условия для возможного установления дипломатических отношений, сообщает в четверг южнокорейская газета "Чунган ильбо".
Неназванные собеседники издания заявили, что это может быть осуществлено, если Пхеньян согласится на денуклеаризацию.
"Чунган ильбо" отмечает, что на встрече северокорейской и американской делегаций 27 мая в Пханмунчжоме представители КНДР поднимали вопросы о возможности установления дипломатических отношений с США, снятия экономических санкций и свертывания военных учений, которые организуют Южная Корея и США.
Не исключено, что эти темы на встрече в Нью-Йорке продолжат обсуждать заместитель председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и госсекретарь США Майкл Помпео.
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