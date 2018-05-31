Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 31 мая ЦБА установил на уровне 1,9829 манат/1EUR (30 мая - 1,962 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 мая установил 0,0274 манат/1RUB (30 мая - 0,027 манат/1RUB).
А.Азизов
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