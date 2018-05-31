AZAL начала продажу авиабилетов на рейсы в Джидду и Бурайду

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начала продажу авиабилетов из Баку в Джидду и Бурайду (Гассим), отмечается в сообщении компании.
"На сайте Национального авиаперевозчика Азербайджана www.azal.az открылась продажа авиабилетов на рейсы по двум новым направлениями AZAL – города Саудовской Аравии Бурайду (Международный аэропорт Гассима - ELQ) и Джидду (Международный аэропорт Король Абдул-Азиз – JED)", - отмечается в сообщении.
Прямые авиаперелеты будут осуществляться в летнем расписании один раз в неделю: Баку-Джидда-Баку по четвергам (с 21 июня по 30 августа) и Баку-Гассим-Баку по пятницам (с 15 июня по 31 августа).
"Открытие новых рейсов позволит привлечь дополнительный поток туристов из Ближнего Востока, сделает доступнее религиозные святыни, а также расширит деловые отношения между двумя странами", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, AZAL планирует осуществлять прямые авиарейсы в 6 городов Саудовской Аравии.
Авиакомпания AZAL входит в структуру ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
А.Азизов
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