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Бизнес и законодательство 31.05.2018 10:06

Азербайджан направил в Астрахань экспортную миссию из 30 компаний

В состав азербайджанской экспортной миссии в Астрахань, организованной министерством экономики Азербайджана, вошли представители 30 компаний, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

В министерстве отметили, что это первая экспортная миссия по продвижению бренда «Made in Azerbaijan», организованная в 2018 году.

"В состав миссии вошли компании, работающие в сферах сельского хозяйства, строительства, легкой промышленности, переработки и др. направлениям", - подчеркнули в ведомстве.

В ходе визита будут организованы двухсторонние встречи между азербайджанскими и российскими бизнесменами, обсуждены вопросы расширения сотрудничества и проведена презентация азербайджанских товаров.

Как ранее сообщалось, 31 мая в Астрахани также откроется Азербайджанский деловой центр.

Общая площадь центра составляет 5 тыс. квадратных метров. В здании разместятся выставочный зал, офисные помещения, конференц-зал и мини-отель. Финансирование осуществлялось Фондом Гейдара Алиева. Инвестиции в регион превысили 200 млн рублей.

Местные эксперты полагают, что открытие Азербайджанского делового центра будет способствовать укреплению торговых и партнерских отношений Азербайджана и Астраханской области. Внешнеторговый оборот между двумя регионами, по данным астраханской таможни, в 2017 году составил $17,9 млн, что в 4 раза выше показателя 2016 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭКСПОРТ, МИССИЯ, АСТРАХАНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]