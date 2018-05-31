Азербайджан направил в Астрахань экспортную миссию из 30 компаний

В состав азербайджанской экспортной миссии в Астрахань, организованной министерством экономики Азербайджана, вошли представители 30 компаний, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
В министерстве отметили, что это первая экспортная миссия по продвижению бренда «Made in Azerbaijan», организованная в 2018 году.
"В состав миссии вошли компании, работающие в сферах сельского хозяйства, строительства, легкой промышленности, переработки и др. направлениям", - подчеркнули в ведомстве.
В ходе визита будут организованы двухсторонние встречи между азербайджанскими и российскими бизнесменами, обсуждены вопросы расширения сотрудничества и проведена презентация азербайджанских товаров.
Как ранее сообщалось, 31 мая в Астрахани также откроется Азербайджанский деловой центр.
Общая площадь центра составляет 5 тыс. квадратных метров. В здании разместятся выставочный зал, офисные помещения, конференц-зал и мини-отель. Финансирование осуществлялось Фондом Гейдара Алиева. Инвестиции в регион превысили 200 млн рублей.
Местные эксперты полагают, что открытие Азербайджанского делового центра будет способствовать укреплению торговых и партнерских отношений Азербайджана и Астраханской области. Внешнеторговый оборот между двумя регионами, по данным астраханской таможни, в 2017 году составил $17,9 млн, что в 4 раза выше показателя 2016 года.
Б.Рустамбеков
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