Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну ювелирных изделий весом около 0,5 кг - ГТК

Сотрудники Главного таможенного управления в воздушном транспорте (ГТУВТ) Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну ювелирных изделий общим весом около 0,5 кг, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
«У гражданина Азербайджана, следовавшего рейсом Стамбул-Баку, был обнаружен незадекларированный комплект из серег, кольца и кулона, двух цепочек и браслета, трех колец», - говорится в сообщении ГТК.
ГТК отмечает, что в результате более тщательного осмотра, в нижнем белье нарушителя были обнаружены по 28 браслетов и цепочек, семь колец, 43 пары серег, 12 комплектов из серег и колец, один комплект из серег, кольца и кулона.
"Некоторые ювелирные изделия разукрашены драгоценными камнями. Общий вес изделий составляет 486,88 гр., проба - 585-ая",- отмечается в сообщении.
По факту ведется разбирательство.
Ф.Исазаде
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