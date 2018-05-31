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Происшествия 31.05.2018 10:12

Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну ювелирных изделий весом около 0,5 кг - ГТК

Сотрудники Главного таможенного управления в воздушном транспорте (ГТУВТ) Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну ювелирных изделий общим весом около 0,5 кг, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«У гражданина Азербайджана, следовавшего рейсом Стамбул-Баку, был обнаружен незадекларированный комплект из серег, кольца и кулона, двух цепочек и браслета, трех колец», - говорится в сообщении ГТК.

ГТК отмечает, что в результате более тщательного осмотра, в нижнем белье нарушителя были обнаружены по 28 браслетов и цепочек, семь колец, 43 пары серег, 12 комплектов из серег и колец, один комплект из серег, кольца и кулона.

"Некоторые ювелирные изделия разукрашены драгоценными камнями. Общий вес изделий составляет 486,88 гр., проба - 585-ая",- отмечается в сообщении.

По факту ведется разбирательство.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ЗОЛОТО, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]