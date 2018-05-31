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Транспорт и связь 31.05.2018 10:20

Азербайджан заинтересовался строительством круизных судов - Мостурфлот

Круизная компания «Мостурфлот» с 2019 года планирует приступить к эксплуатации круизного пассажирского теплоход класса «река-море» - «Петр Великий», строительство которого ведется в Астрахани, сообщают российские СМИ.

Как заявила заместитель генерального директора компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова, в настоящее время ведутся активные переговоры о возможности захода российского судна в порты прикаспийских государств.

"Мы планировали начать именно с Каспийского моря, так как теплоход спускается на воду в Астрахани. По нашим планам, на Каспии судно будет заходить в порты РФ, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана. Большинство круизов по Каспию будут начинаться и заканчиваться в Баку. Мы планируем 7-8 дневные круизы, которые мы называем «короткими», с заходом в несколько портов, например, по южной части Каспия, с посещением Ирана и Туркменистана, или по северной, с заходом в порты Туркменистана, Казахстана и России", - сказала С.Гончарова.

Кроме того, у Мостурфлота в каспийских планах и 13-14 дневные круизы, с охватом портов уже всех пяти прикаспийских стран. "В случае ввода в эксплуатацию причала в Дербенте, мы будем заходить туда. Дербент, как город с многовековой историей, очень интересен с туристической точки зрения", - считает замгендиректора «Мостурфлота».

По ее словам, в перспективе «Петр Великий» будет совершать и круизы, соединяющие три моря. "На Каспии выходим из Баку, уходим через Астрахань в Волгодонский канал, идем через Ростов-на-Дону в Азов, а уже оттуда – в Черное море. Далее через Керченский пролив судно следует в Новороссийск и Сочи, затем – в Грузию и Турцию, где мы и заканчиваем маршрут в Трабзоне. В планах - несколько таких круизов по Черному морю", - добавила она.

С.Гончарова отметила, что интерес к круизам очень большой - как со стороны российских туристов, так и зарубежных партнеров. "Причем российский проект настолько заинтересовал компании Азербайджана и Ирана, что там также задумались о строительстве своих круизных судов. Если таких круизных лайнеров на Каспии станет больше, выиграют все страны, все участники этого процесса", - считает она.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КРУИЗ


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