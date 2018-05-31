Объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой с АЧГ, на начало мая составил 258 млн тонн - SOCAR

Суммарный объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), на 1 мая 2018 года составил 258 млн тонн, сообщил первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде.
"По состоянию на 1 мая 2018 года с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли добыто 455 млн тонн нефти и более 145 млрд кубометров попутного газа. Из указанного объема 258 млн тонн пришлось на долю прибыльной нефти Азербайджана", - отметил Х.Юсифзаде в четверг, выступая на конференции Caspian Oil&Gas 2018.
По его словам, на прибыльную нефть Азербайджана пришлось 60% всей реализованной на мировых рынках прибыльной нефти, добытой с АЧГ.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Н.Аббасова
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