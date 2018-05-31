Главы МИД Азербайджана и Украины в Нью-Йорке обсудили вопросы расширения договорно-правовой базы

Главы МИД Азербайджана и Украины Эльмар Мамедъяров и Павло Климкин обсудили в Нью-Йорке вопросы расширения договорно-правовой базы.

"Э.Мамедъяров и П.Климкин вопросы расширения договорно-правовой базы, а также расширения сотрудничества в энергетической, научно-образовательной, туристической, АПК, культурной и фармацевтической сферах",- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники отметили, что транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад и Юг-Запад открывают благоприятные возможности для сотрудничества в сфере транспорта.

Кроме того, министры также рассмотрели сотрудничество в рамках международных организаций, обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

Э.Мамедъяров участвует в торжествах по случаю 100-летнего юбилея создания Азербайджанской Демократической Республики, организованных в Нью-Йорке.

Ф.Исазаде