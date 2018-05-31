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Внешняя политика 31.05.2018 10:37

Главы МИД Азербайджана и Украины в Нью-Йорке обсудили вопросы расширения договорно-правовой базы

Главы МИД Азербайджана и Украины Эльмар Мамедъяров и Павло Климкин обсудили в Нью-Йорке вопросы расширения договорно-правовой базы.

"Э.Мамедъяров и П.Климкин вопросы расширения договорно-правовой базы, а также расширения сотрудничества в энергетической, научно-образовательной, туристической, АПК, культурной и фармацевтической сферах",- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники отметили, что транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад и Юг-Запад открывают благоприятные возможности для сотрудничества в сфере транспорта.

Кроме того, министры также рассмотрели сотрудничество в рамках международных организаций, обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

Э.Мамедъяров участвует в торжествах по случаю 100-летнего юбилея создания Азербайджанской Демократической Республики, организованных в Нью-Йорке.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]