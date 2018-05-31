Евро продолжает подъем к доллару 2-ю сессию подряд

Ослабление опасений, связанных с политическим кризисом в Италии, обеспечивает рост евро в паре с долларом США вторую сессию подряд.
При этом иена дорожает ко всем основным валютам развитых стран на фоне репатриации средств перед завершением месяца.
Евро к 10:25 31 мая стоил $1,1676 по сравнению с $1,1665 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке. Накануне евро прибавил в этой паре более 1%.
Курс нацвалюты США опустился на 0,5% к иене - до 108,76 иены со 108,91 иены, евро в паре с японской валютой стабилен у 127 иен.
Долларовый индекс ICE снижается на 0,1%.
Индонезийская рупия в четверг укрепляется пятую сессию подряд после того, как накануне ЦБ Индонезии повысил базовую процентную ставку во второй раз за две недели. Аналитики ожидают дальнейшего увеличения ставки индонезийского ЦБ в ближайшее время с целью поддержать курс нацвалюты.
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