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Финансы 31.05.2018 10:48

Евро продолжает подъем к доллару 2-ю сессию подряд

Ослабление опасений, связанных с политическим кризисом в Италии, обеспечивает рост евро в паре с долларом США вторую сессию подряд.

При этом иена дорожает ко всем основным валютам развитых стран на фоне репатриации средств перед завершением месяца.

Евро к 10:25 31 мая стоил $1,1676 по сравнению с $1,1665 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке. Накануне евро прибавил в этой паре более 1%.

Курс нацвалюты США опустился на 0,5% к иене - до 108,76 иены со 108,91 иены, евро в паре с японской валютой стабилен у 127 иен.

Долларовый индекс ICE снижается на 0,1%.

Индонезийская рупия в четверг укрепляется пятую сессию подряд после того, как накануне ЦБ Индонезии повысил базовую процентную ставку во второй раз за две недели. Аналитики ожидают дальнейшего увеличения ставки индонезийского ЦБ в ближайшее время с целью поддержать курс нацвалюты.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]