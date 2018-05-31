Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.962 RUR   0.027 GBR   2.2532 TRY   0.3745

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 16° 28° 2 Июн 14° 19° 3 Июн 14° 23°

Внешняя политика 31.05.2018 10:49

Президент Алиев принял послов и глав диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг послов и руководителей дипломатических представительств мусульманских стран, аккредитованных в Баку, сообщает сайт главы государства.

Согласно информации, прием организован по случаю месяца Рамадан.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ДИПЛОМАТЫ, ПРИЕМ


Похожие новости


Президент Алиев принял верительные грамоты послов Кубы и Марокко в Азербайджане Азербайджан должен активизировать двусторонний формат сотрудничества с зарубежными странами, президент Алиев Глава Азербайджана рассказал зарубежным дипломатам об успехах и проблемах республики

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]