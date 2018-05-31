Президент Алиев принял послов и глав диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг послов и руководителей дипломатических представительств мусульманских стран, аккредитованных в Баку, сообщает сайт главы государства.

Согласно информации, прием организован по случаю месяца Рамадан.

Ф.Исазаде