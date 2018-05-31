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СНГ 31.05.2018 15:00

Киргизские депутаты предлагают лишить бывшего главу государства неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии вынесли на общественное обсуждение проект закона, позволяющего привлечь экс-президента к уголовной ответственности.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, депутат оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев и парламентарий проправительственной фракции "Республика - Ата-Журт" Курманкул Зулушев разработали изменения в законы "О гарантиях деятельности президента" и о "Регламенте Жогорку Кешена", куда предлагают внести ряд изменений, в том числе связанные с деятельностью экс-президента.

Парламентарии предлагают внести изменения в Закон "О гарантиях деятельности президента" и в закон "О регламенте парламента", наделив бывшего президента так называемой ограниченной неприкосновенностью, распространяемой сейчас на парламентариев, указав, что "экс-глава государства может быть привлечен к уголовной ответственности с согласия парламента по представлению генерального прокурора". В действующем законодательстве такая норма отсутствует.

Единственным бывшим президентом Киргизии, ушедшим с поста в соответствии с Конституцией, является Алмазбек Атамбаев. Двое его предшественников Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были свергнуты в результате революций и заочно осуждены в Киргизии.

Идея разработки законопроект, позволяющего ограничить неприкосновенность экс-президента, была озвучена депутатом Исхаком Масалиевым во время обсуждения в парламенте итогов работы временной комиссии по расследованию причин январской аварии на Бишкекской ТЭЦ.

В ходе обсуждения парламентарии заявили, что бывший президент Алмазбек Атамбаев, сложивший полномочия в ноябре 2017 года, несет ответственность за заключение в 2013 году невыгодного для Киргизии многомиллионного соглашения на модернизацию ТЭЦ с китайской компанией TBEA на кредитные средства ЭксимБанка Китая. Депутаты заявили о коррупции при заключении соглашения и реализации проекта модернизации ТЭЦ и рекомендовали Генеральной прокуратуре дать юридическую оценку лицам, причастным к подготовке документов.

При этом, они отмечали, что действующее законодательство не позволяет дать юридическую оценку действиям бывшего главы государства, обладающего иммунитетом от любого преследования, и, в случае выявления фактов совершения им преступления, привлечь к уголовной ответственности.

По факту аварии на ТЭЦ Госкомитет национальной безопасности возбудил уголовное дело, выделив в отдельное производство дело о коррупции при реализации проекта ее модернизации на кредитные средства КНР в размере $ 386 млн.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны несколько руководителей энергетических компаний Киргизии, обвинения в коррупции предъявлены нескольким бывшим высокопоставленным чиновникам, входившим в близкое окружение экс-президента, в том числе бывшему премьеру Сапар Исаков.

По мнению киргизских экспертов, в республике происходит нейтрализация команды бывшего президента, чтобы лишить ее политических и финансовых возможностей влиять на ситуацию. Эксперты полагают, что конечной целью кампании является сам А.Атамбаев.

"Гонения" на близких А.Атамбаеву политиков начались после его эмоционального выступления 31 марта после избрания лидером Социал-демократической партии, в котором он подверг жесткой критике деятельность своего преемника на посту президента Сооронбека Жээнбекова, в том числе его кадровую политику и родственные связи.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ


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