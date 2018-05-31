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Дальнее зарубежье 31.05.2018 13:29

Нетаньяху обсудил с Помпео соглашение по Сирии

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудил с госсекретарем США Майком Помпео соглашение, согласно которому Тель-Авив не будет препятствовать размещению сирийской армии на границе с Израилем, сообщает в четверг газета "Джерузалем пост".

По ее данным, соглашение достигнуто в ходе дипломатических переговоров Израиля с Россией, США и Иорданией.

Ранее сообщалось, что стороны при этом пришли к пониманию того, что "иранские военные части не должны дислоцироваться вблизи северной границы Израиля".

"Иран и "Хезболла" (шиитская группировка - ИФ), однако, не будут допущены к контролю над южной Сирией", - говорилось в сообщении.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, СОГЛАШЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]