Нетаньяху обсудил с Помпео соглашение по Сирии

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудил с госсекретарем США Майком Помпео соглашение, согласно которому Тель-Авив не будет препятствовать размещению сирийской армии на границе с Израилем, сообщает в четверг газета "Джерузалем пост".

По ее данным, соглашение достигнуто в ходе дипломатических переговоров Израиля с Россией, США и Иорданией.

Ранее сообщалось, что стороны при этом пришли к пониманию того, что "иранские военные части не должны дислоцироваться вблизи северной границы Израиля".

"Иран и "Хезболла" (шиитская группировка - ИФ), однако, не будут допущены к контролю над южной Сирией", - говорилось в сообщении.