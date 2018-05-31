Спецпредставитель ООН предупреждает о риске военного конфликта из-за столкновений в Газе

Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов на чрезвычайной сессии Совета Безопасности предупредил, что ситуация в секторе Газа может перерасти в вооруженный конфликт.
"Последние столкновения - это напоминание для всех нас, насколько близко мы к началу войны каждый день", - сказал он.
"Никто в секторе Газа не может себе позволить еще одной войны", - подчеркнул дипломат.
США созвали накануне экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа на фоне усиления столкновений палестинцев и израильтян.
Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур выступил с речью, в которой призвал мировое сообщество "исправить историческую ошибку".
США со своей стороны призвали Совбез осудить палестинские обстрелы позиции израильских военных, однако это предложение было заблокировано Кувейтом.
Ситуация в секторе Газа начала осложняться в марте 2018 года с первых акций протестов палестинцев у укреплений Сектора Газа. Крупнейшие столкновения пришлись на 14 мая - годовщину основания государства Израиль, а также день открытия посольства США в Иерусалиме.
В последние дни с сектора Газа ведутся ракетные и минометные обстрелы по территории Израиля. Армия обороны Израиля отвечает на обстрелы авиаударами и танковым огнем.
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