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Дальнее зарубежье 31.05.2018 13:40

Спецпредставитель ООН предупреждает о риске военного конфликта из-за столкновений в Газе

Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов на чрезвычайной сессии Совета Безопасности предупредил, что ситуация в секторе Газа может перерасти в вооруженный конфликт.

"Последние столкновения - это напоминание для всех нас, насколько близко мы к началу войны каждый день", - сказал он.

"Никто в секторе Газа не может себе позволить еще одной войны", - подчеркнул дипломат.

США созвали накануне экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа на фоне усиления столкновений палестинцев и израильтян.

Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур выступил с речью, в которой призвал мировое сообщество "исправить историческую ошибку".

США со своей стороны призвали Совбез осудить палестинские обстрелы позиции израильских военных, однако это предложение было заблокировано Кувейтом.

Ситуация в секторе Газа начала осложняться в марте 2018 года с первых акций протестов палестинцев у укреплений Сектора Газа. Крупнейшие столкновения пришлись на 14 мая - годовщину основания государства Израиль, а также день открытия посольства США в Иерусалиме.

В последние дни с сектора Газа ведутся ракетные и минометные обстрелы по территории Израиля. Армия обороны Израиля отвечает на обстрелы авиаударами и танковым огнем.

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Тэги: ООН, БЛИЖВОСТОК, СОВБЕЗ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]