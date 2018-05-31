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СНГ 31.05.2018 13:54

Душанбе придает особое значение сотрудничеству с Москвой - таджикистанский премьер

Переговоры премьеров РФ и Таджикистана Дмитрия Медведева и Кохира Расулзоды в широком составе стартовали в Душанбе.

"Российско-таджикские отношения охватывают почти все ключевые сферы сотрудничества", - сказал глава правительства Таджикистана. Он подчеркнул, что российское направление занимает особое место во внешней политике республики.

В свою очередь Д.Медведев отметил, что подробно обсудил взаимодействие двух стран с президентом республики Эмомали Рахмоном, а теперь на переговорах темы могут быть затронуты более конкретно, чтобы затем дать поручения ведомствам.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]