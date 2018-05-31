Душанбе придает особое значение сотрудничеству с Москвой - таджикистанский премьер

Переговоры премьеров РФ и Таджикистана Дмитрия Медведева и Кохира Расулзоды в широком составе стартовали в Душанбе.

"Российско-таджикские отношения охватывают почти все ключевые сферы сотрудничества", - сказал глава правительства Таджикистана. Он подчеркнул, что российское направление занимает особое место во внешней политике республики.

В свою очередь Д.Медведев отметил, что подробно обсудил взаимодействие двух стран с президентом республики Эмомали Рахмоном, а теперь на переговорах темы могут быть затронуты более конкретно, чтобы затем дать поручения ведомствам.