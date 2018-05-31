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Дальнее зарубежье 31.05.2018 14:15

Заместители глав МИД Южной Кореи и России обсудят в пятницу в Сеуле ситуацию на Корейском полуострове - агентство

Замглавы МИД Южной Кореи Лим Сон Нам и первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов проведут в пятницу встречу в Сеуле, сообщило в четверг агентство "Ренхап".

"Стороны проведут широкие дискуссии по развитию отношений между Южной Кореей и Россией, по последним событиям на (Корейском - ИФ) полуострове и по ключевым международным и региональным вопросам для того, чтобы укрепить двусторонний стратегический контакт", - приводит агентство слова представителя южнокорейского МИД.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]