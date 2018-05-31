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Дальнее зарубежье 31.05.2018 14:41

Асад заявил, что Дамаск будет продолжать военные действия, если переговоры с СДС провалятся

Правительство Сирии будет продолжать освобождение страны, если переговоры с Сирийскими демократическими силами (СДС) провалятся, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу Russia Today.

Он отметил, что СДС - стали "новой картой", которую используют США в Сирии после того, как силы "Фронта ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация) были подорваны.

"Если же с переговорами (с Сирийскими демократическими силами - ИФ) ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории. Других вариантов у нас просто нет, безотносительно к американскому присутствию. Это наша земля, и освобождать её - наше право и долг", - сказал президент Сирии.

"А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится. Они вторглись в Ирак без каких-либо юридических оснований, и посмотрите, что из этого вышло. Они должны сделать выводы. Ирак - это не исключение, и Сирия тоже. Народы нашего региона больше не потерпят иностранного вмешательства", - заявил Б.Асад.

"После того как мы освободили Алеппо и Дейр эз-Зор, Хомс и теперь Дамаск, в колоде США остаётся всё меньше карт. Их главным козырем был "Фронт ан-Нусра", который назывался "умеренным", до тех пор пока не выяснилось, что это та же "Аль-Каида", с которой Соединённые Штаты, по идее, должны бороться. Вышел скандал, и американцы начали подыскивать себе новую карту", - сказал сирийский президент.

"Ей стали Сирийские демократические силы, поскольку по мере нашего продвижения и нейтрализации террористов единственной проблемой в стране сейчас остаются именно они. И эту проблему мы намерены решать", - отметил Б.Асад.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]