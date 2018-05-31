Азербайджан продолжит продвигать в мире Исламскую культуру и ценности - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что укрепление Исламской солидарности является одним из приоритетных направлений внешней политики страны.
"Укрепление Исламской солидарности является одним из основных приоритетных задач нашей внешней политики", - сказал И.Алиев в четверг, принимая послов мусульманских стран, аккредитованных в Баку.
Он напомнил, что Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) высоко оценивает роль Азербайджана в этом вопросе. «Неоднократно заявлялось, что Азербайджан играет значимую роль в вопросах Исламской солидарности», - отметил президент.
Глава государства также отметил важную роль Азербайджана в продвижении Исламской культуры и ценностей в мире.
"Проведенные в ряде стран Европы выставки, презентации и другие культурные мероприятия поощряют Исламскую культуру, олицетворяют Исламские ценности. Эту политику мы будем проводить и впредь", - сказал глава государства.
Ф.Исазаде
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