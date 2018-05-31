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Религия 31.05.2018 13:21

Азербайджан продолжит продвигать в мире Исламскую культуру и ценности - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что укрепление Исламской солидарности является одним из приоритетных направлений внешней политики страны.

"Укрепление Исламской солидарности является одним из основных приоритетных задач нашей внешней политики", - сказал И.Алиев в четверг, принимая послов мусульманских стран, аккредитованных в Баку.

Он напомнил, что Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) высоко оценивает роль Азербайджана в этом вопросе. «Неоднократно заявлялось, что Азербайджан играет значимую роль в вопросах Исламской солидарности», - отметил президент.

Глава государства также отметил важную роль Азербайджана в продвижении Исламской культуры и ценностей в мире.

"Проведенные в ряде стран Европы выставки, презентации и другие культурные мероприятия поощряют Исламскую культуру, олицетворяют Исламские ценности. Эту политику мы будем проводить и впредь", - сказал глава государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ИСЛАМ, СОЛИДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]