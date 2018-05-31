Глава Минфина Франции сравнил торговую политику США с перестрелкой в стиле Дикого Запада

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в четверг назвал торговую политику США в отношении ЕС опасной и несправедливой и призвал Вашингтон отказаться от агрессивных мер, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

"Мировая торговля - это не перестрелка у корраля О-Кей (одна из самых известных перестрелок в истории Дикого Запада - ИФ). Тут вопросы решаются не по принципу кто на кого нападет, а кто останется до конца стоять на ногах", - заявил глава французского Минфина в преддверии встречи с главой министерства торговли США Уилбуром Россом в Париже.

Б.Ле Мэр подчеркнул, что ЕС прибегнет к ответным мерам в случае введения "несправедливых и опасных" пошлин на импорт европейской стали и алюминия. И эта ситуация ударит по экономическому росту во всех странах.

США с 31 мая планируют ввести 25-процентные таможенные пошлины на импорт стали из ЕС и 10-процентные тарифы на импорт алюминия. Президент США Дональд Трамп уверен, что введение пошлин необходимо для национальной безопасности Соединенных Штатов.