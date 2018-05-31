Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9829 RUR   0.0274 GBR   2.2612 TRY   0.3804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 16° 28° 2 Июн 14° 20° 3 Июн 14° 23°

Дальнее зарубежье 31.05.2018 15:45

Германские правые призывают к расследованию действий Меркель по поводу миграционного кризиса

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает провести парламентское расследование действий, предпринятых правительством ФРГ для урегулирования миграционного кризиса 2015 года, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, партия, занявшая третье место на парламентских выборах в сентябре 2017 года, намерена выяснить, насколько правомерными были действия канцлера ФРГ Ангелы Меркель, когда она отказалась закрывать границы для потока беженцев из стран Ближнего Востока.

Агентство напоминает, что осенью 2015 года сотни тысяч иммигрантов приехали в ФРГ, большинство из них бежали от военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, ПРАВОПОПУЛИСТЫ, ИММИГРАНТЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]