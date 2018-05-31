Германские правые призывают к расследованию действий Меркель по поводу миграционного кризиса

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает провести парламентское расследование действий, предпринятых правительством ФРГ для урегулирования миграционного кризиса 2015 года, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, партия, занявшая третье место на парламентских выборах в сентябре 2017 года, намерена выяснить, насколько правомерными были действия канцлера ФРГ Ангелы Меркель, когда она отказалась закрывать границы для потока беженцев из стран Ближнего Востока.

Агентство напоминает, что осенью 2015 года сотни тысяч иммигрантов приехали в ФРГ, большинство из них бежали от военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.