Германские правые призывают к расследованию действий Меркель по поводу миграционного кризиса

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает провести парламентское расследование действий, предпринятых правительством ФРГ для урегулирования миграционного кризиса 2015 года, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.
По его данным, партия, занявшая третье место на парламентских выборах в сентябре 2017 года, намерена выяснить, насколько правомерными были действия канцлера ФРГ Ангелы Меркель, когда она отказалась закрывать границы для потока беженцев из стран Ближнего Востока.
Агентство напоминает, что осенью 2015 года сотни тысяч иммигрантов приехали в ФРГ, большинство из них бежали от военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.
Алиев обсудил с представителем Госдепа США региональное сотрудничество и развитие демократии
Вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана ускорит решение карабахского конфликта - Алиев
Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии
Иран хочет получить право не соблюдать квоты ОПЕК в случае введения санкций США
SOCAR заключит контракты на закупку бензина в России
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-апреле заказов на $222,5 млн
Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения
Зидан объявил об уходе из "Реала"
Азербайджан продолжит продвигать в мире Исламскую культуру и ценности - Алиев
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Дети мира». Фоторепортаж
Компания Bakcell поддержала международный инновационный конкурс, организуемый Азербайджано-Французским университетом
Теймураз Киримов: культура и бизнес за процветание братства народов Азербайджана и Грузии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»