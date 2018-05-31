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СНГ 31.05.2018 16:03

В уголовных делах в отношении чиновников из окружения Атамбаева нет политики, утверждает секретарь Совбеза Киргизии

Секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев отрицает преследование властями страны бывших госчиновников по политическим мотивам.

"Правоохранительные органы не занимаются преследованием определенных чиновников", - заявил Д.Сагынбаев на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что "возбуждение уголовных дел по многочисленным фактам коррупции и другим должностным преступлениям с последующими задержаниями высокопоставленных чиновников является прямым следствием высокого уровня коррумпированности отдельных государственных органов".

Секретарь Совбеза призвал "не видеть политики" в действиях правоохранительных стриктур.

Д.Сагынбаев также сообщил, что, начиная с 1 июля, будет проводиться полномасштабная проверка налоговых деклараций должностных лиц, занимающих высшие политические и главные административные должности.

"Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за легализацию преступных доходов и незаконное обогащение должностным лицом. В случае выявления фактов значительного превышения расходами чиновников его доходов, материалы в отношении таких лиц будут направляться в органы прокуратуры для дачи юридической оценки их действиям", - отметил секретарь Совбеза.

Он добавил, что результаты проверки деклараций будут известны в конце августа.

На заседании Совбеза 8 февраля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о начале полномасштабной борьбы с коррупцией, невзирая на статус и родственные связи. С марта по май было возбуждено несколько десятков головных дел, вызвавших широкий общественный резонанс, фигурантами которых становятся чиновники из близкого окружения экс-президента Алмазбка Атамбаева.

В число этих дел входят уголовные дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Помимо этого, Госкомитет нацбезопасности проверяет расходование средств, выделенных на реконструкцию Государственного исторического музея и ипподрома, открытого в сентябре 2016 года к Всемирным играм кочевников.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СОВБЕЗ, ЧИНОВНИКИ, КОРРУПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]