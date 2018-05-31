Визит главы МИД РФ показывает, какое внимание руководство России уделяет углублению отношений с КНДР - Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын приветствует визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян и отмечает: это свидетельствует о том, какое внимание уделяет Москва развитию отношений с Пхеньяном.

"Я еще раз приветствую ваш визит в нашу страну. Я думаю, что ваш визит свидетельствует о том, какое внимание уделяет руководство Российской Федерации и правительство Путина тому, чтобы еще глубже углублять и развивать (отношения)", - сказал Ким Чен Ын в начале переговоров с С.Лавровым. Видео размещено на канале МИД РФ в YouTube.