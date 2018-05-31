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Дальнее зарубежье 31.05.2018 13:39

Ким Чен Ын получил шкатулку в подарок от Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну шкатулку с палехской лаковой миниатюрой.

"Я надеюсь, вам понравится. Вот ключик, в этом можно запирать секретные вещи", - сказал С.Лавров северокорейскому лидеру.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ЛИДЕР, ПОДАРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]