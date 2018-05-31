Ким Чен Ын получил шкатулку в подарок от Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну шкатулку с палехской лаковой миниатюрой.

"Я надеюсь, вам понравится. Вот ключик, в этом можно запирать секретные вещи", - сказал С.Лавров северокорейскому лидеру.