Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9829 RUR   0.0274 GBR   2.2612 TRY   0.3804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 16° 28° 2 Июн 14° 20° 3 Июн 14° 23°

Регион 31.05.2018 13:41

Армянский президент готовит контрреволюцию через создание своей партии из бывших чиновников - газета

Президент Армении Армен Саркисян проводит работу по созданию своей партии, пишет в четверг армянская газета "Жаманак".

"С первого дня избрания на пост президента А.Саркисян интенсивно работает в направлении создания новой партии, которой будет управлять, находясь в тени. В эти дни он осуществляет назначения бывших сотрудников государственного аппарата, которые будут работать в партии", - пишет издание.

По данным газеты, "для изменения статуса "английской королевы" А.Саркисяну необходима широкая представленность собственной партии в парламенте, но успех бывшей номенклатуры может стать победой контрреволюции".

Между тем, в аппарате президента Армении "Интерфаксу" сообщили, что глава государства в соответствии с Конституцией не может быть партийным.

"Президент Армении также не намерен создавать партию, и распространенная информация безосновательна", - отметил собеседник агентства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что осенью в стране могут пройти внеочередные парламентские выборы.

А.Саркисян был предложен на пост президента республики бывшим главой государства Сержем Саргсяном. После избрания А.Саркисяна С.Саргсян был избран премьер-министром, однако 23 апреля он подал в отставку в результате массовых протестов движения во главе с действующим премьером Николом Пашиняном.

В соответствии с новой конституцией Армении, президент не имеет власти и больше играет представительскую роль. Вся власть в республике сконцентрирована в руках премьер-министра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИЯ


Похожие новости


Президент Армении предлагает объявить амнистию для политзаключенных Армянский президент станцевал народный танец с требующими закрытия золоторудного месторождения демонстрантами Рухани рассчитывает на поступательное развитие ирано-армянских отношений Президент России рассчитывает на сохранение динамики сотрудничества с Арменией при новом премьере Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна в должности премьера Президент Армении отмечает вклад Путина в укрепление союзнических отношений, урегулирование карабахского конфликта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]