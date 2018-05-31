Армянский президент готовит контрреволюцию через создание своей партии из бывших чиновников - газета

Президент Армении Армен Саркисян проводит работу по созданию своей партии, пишет в четверг армянская газета "Жаманак".

"С первого дня избрания на пост президента А.Саркисян интенсивно работает в направлении создания новой партии, которой будет управлять, находясь в тени. В эти дни он осуществляет назначения бывших сотрудников государственного аппарата, которые будут работать в партии", - пишет издание.

По данным газеты, "для изменения статуса "английской королевы" А.Саркисяну необходима широкая представленность собственной партии в парламенте, но успех бывшей номенклатуры может стать победой контрреволюции".

Между тем, в аппарате президента Армении "Интерфаксу" сообщили, что глава государства в соответствии с Конституцией не может быть партийным.

"Президент Армении также не намерен создавать партию, и распространенная информация безосновательна", - отметил собеседник агентства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что осенью в стране могут пройти внеочередные парламентские выборы.

А.Саркисян был предложен на пост президента республики бывшим главой государства Сержем Саргсяном. После избрания А.Саркисяна С.Саргсян был избран премьер-министром, однако 23 апреля он подал в отставку в результате массовых протестов движения во главе с действующим премьером Николом Пашиняном.

В соответствии с новой конституцией Армении, президент не имеет власти и больше играет представительскую роль. Вся власть в республике сконцентрирована в руках премьер-министра.