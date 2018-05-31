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СНГ 31.05.2018 16:32

Православные активисты провели в Кишиневе акцию против закона о правах секс-меньшинств

Несколько сотен православных верующих провели в четверг у парламента Молдавии акцию протеста против закона "О равенстве шансов", принятого в республике 31 мая 2012 года.

Как передает корреспондент "Интерфакса", участники акции пришли с плакатами с надписями "Мужчина + Женщина = Семья", "Стоп пропаганде гомосексуализма".

Акцию организовал дьякон Геннадий Валуца. Он известен резкими обличительными высказываниями в адрес властей и организованными акциями против сексуальных меньшинств.

Православная церковь выступала категорически против принятия закона "О равенстве шансов", угрожая предать анафеме руководство Молдавии того времени. В результате, закон претерпел существенные изменения. В нем остался только запрет на дискриминацию представителей сексуальных меньшинств при поступлении на учебу и принятии на работу.

Тем не менее, после принятия закона, представители сексуальных меньшинств стали ежегодно в мае они проводить свои мероприятия, в том числе марш в центре Кишинева. Православные активисты в свою очередь каждый раз перекрывали улицы, срывая проведение марша. В нынешнем году, благодаря действиям полиции, которая охраняла представителей секс-меньшинств, и не разрешила перекрывать улицы, участники марша впервые прошли по всему маршруту, около трех километров, по одной из центральных улиц Кишинева.

Участники акции протеста у парламента выступили против пропаганды гомосексуализма и сексуальных меньшинств. Среди пикетчиков - женщины и дети, несколько десятков священнослужителей, около трех сот православных граждан. Они сопровождали свои требования песнопениями и молитвами. Подходы к парламенту были перекрыты полицией, а депутаты зашли через судебный вход с тыльной стороны здания парламента.

На прошлой неделе, Митрополит Кишиневский и Всея Молдавии Владимир призвал молдавские власти впредь запретить марши сексуальных меньшинств и другие мероприятия, "подрывающие основы православия".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРАВОСЛАВНЫЕ, ЛГБТ, АКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]