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31.05.2018 14:55

В РИКЦ в Баку открылась выставка «Дети мира». Фоторепортаж

31 мая, в канун Международного дня защиты детей, в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка «Дети мира». В нее вошли лучшие фотографии участников международного конкурса с одноименным названием, который проходит в рамках проекта «PhotoDiplomacy». Он призван строить мосты между людьми, объединять разные народы и национальности. Его организаторами являются российская некоммерческая организация «ПИТФОНД», Российский Фонд Мира и Россотрудничество. Также на выставке представлены рисунки воспитанников Центра детского творчества РИКЦ.

Посетителей выставки, среди которых были представители общеобразовательных заведений города Баку, приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Как уже ранее сообщалось, в марте с.г. в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) прошел благотворительный Пасхальный базар. Он был организован Посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане и Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.

Валентин Денисов передал детскому дому № 3 города Баку ценный сертификат для организации детских праздников. Средства были выручены от проведения благотворительного Пасхального базара.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]