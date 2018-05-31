В РИКЦ в Баку открылась выставка «Дети мира». Фоторепортаж

31 мая, в канун Международного дня защиты детей, в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка «Дети мира». В нее вошли лучшие фотографии участников международного конкурса с одноименным названием, который проходит в рамках проекта «PhotoDiplomacy». Он призван строить мосты между людьми, объединять разные народы и национальности. Его организаторами являются российская некоммерческая организация «ПИТФОНД», Российский Фонд Мира и Россотрудничество. Также на выставке представлены рисунки воспитанников Центра детского творчества РИКЦ.
Посетителей выставки, среди которых были представители общеобразовательных заведений города Баку, приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.
Как уже ранее сообщалось, в марте с.г. в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) прошел благотворительный Пасхальный базар. Он был организован Посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане и Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.
Валентин Денисов передал детскому дому № 3 города Баку ценный сертификат для организации детских праздников. Средства были выручены от проведения благотворительного Пасхального базара.
Алиев обсудил с представителем Госдепа США региональное сотрудничество и развитие демократии
Вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана ускорит решение карабахского конфликта - Алиев
Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии
Иран хочет получить право не соблюдать квоты ОПЕК в случае введения санкций США
SOCAR заключит контракты на закупку бензина в России
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-апреле заказов на $222,5 млн
Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения
Зидан объявил об уходе из "Реала"
Азербайджан продолжит продвигать в мире Исламскую культуру и ценности - Алиев
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Нетаньяху в 2011 году приказал военным в течение 15 дней приготовиться к удару по Ирану - экс-глава Моссад
Radisson Hotel Group намерена до 2021г открыть 9 отелей в СНГ и странах Балтии
Германские правые призывают к расследованию действий Меркель по поводу миграционного кризиса
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»