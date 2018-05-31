В РИКЦ в Баку открылась выставка «Дети мира». Фоторепортаж

31 мая, в канун Международного дня защиты детей, в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка «Дети мира». В нее вошли лучшие фотографии участников международного конкурса с одноименным названием, который проходит в рамках проекта «PhotoDiplomacy». Он призван строить мосты между людьми, объединять разные народы и национальности. Его организаторами являются российская некоммерческая организация «ПИТФОНД», Российский Фонд Мира и Россотрудничество. Также на выставке представлены рисунки воспитанников Центра детского творчества РИКЦ.

Посетителей выставки, среди которых были представители общеобразовательных заведений города Баку, приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Как уже ранее сообщалось, в марте с.г. в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) прошел благотворительный Пасхальный базар. Он был организован Посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане и Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.

Валентин Денисов передал детскому дому № 3 города Баку ценный сертификат для организации детских праздников. Средства были выручены от проведения благотворительного Пасхального базара.