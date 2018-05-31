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Дальнее зарубежье 31.05.2018 16:45

Папа Франциск выступил против попыток посягательства на единство Русской православной церкви

Ватикан решительно выступает за сохранение единства Русской православной церкви, заявил папа Римский Франциск на встрече с делегацией Московского патриархата во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом.

"В вашем присутствии, и особенно перед вами, дорогой брат, хотел бы еще раз подчеркнуть, что Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один Патриархат - ваш. И у нас не будет другого", - сказал понтифик, слова которого приводит в четверг сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Кроме того, сказано в сообщении, папа считает униатство как метод достижения церковного единства совершенно неприемлемым в отношениях между православными и католиками на современном этапе и полагает, что братский диалог является единственным возможным путем к большему единству.

"Католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела Русской православной церкви, в том числе и по политическим причинам. Такова моя позиция и позиция Святого Престола сегодня. Поступающие иначе не подчиняются Святому Престолу", - заявил глава Ватикана.

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Тэги: РОССИЯ, ВАТИКАН, ЦЕРКВИ, ПАПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]