Папа Франциск выступил против попыток посягательства на единство Русской православной церкви

Ватикан решительно выступает за сохранение единства Русской православной церкви, заявил папа Римский Франциск на встрече с делегацией Московского патриархата во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом.

"В вашем присутствии, и особенно перед вами, дорогой брат, хотел бы еще раз подчеркнуть, что Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один Патриархат - ваш. И у нас не будет другого", - сказал понтифик, слова которого приводит в четверг сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Кроме того, сказано в сообщении, папа считает униатство как метод достижения церковного единства совершенно неприемлемым в отношениях между православными и католиками на современном этапе и полагает, что братский диалог является единственным возможным путем к большему единству.

"Католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела Русской православной церкви, в том числе и по политическим причинам. Такова моя позиция и позиция Святого Престола сегодня. Поступающие иначе не подчиняются Святому Престолу", - заявил глава Ватикана.