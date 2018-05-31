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Бизнес и законодательство 31.05.2018 15:05

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-апреле заказов на $222,5 млн

Азербайджанские производители получили в апреле 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $36,9 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 30 апреля 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $697,5 млн., в том числе в январе-апреле 2018 года – $222,5 млн.

В апреле 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана сливочного масла, хлопка, помидоров, гранатового концентрата, яблок, орехов, хлопкового масла, моторных масел, фруктовых соков, табака и т.д.

По данным центра, 19% заказов, поступивших в январе-апреле на портал, приходится на Россию, 7,8% - США, 7,4% - Турцию, 6,1% - Иран, 4,3% - Саудовскую Аравию, 3,9% - Украину.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭКСПОРТ, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]