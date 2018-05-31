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Дальнее зарубежье 31.05.2018 17:01

ЕС не имел отношения к инсценировке убийства Бабченко - представитель Могерини

Миссия ЕС в Киеве сотрудничает с властями Украины в вопросах безопасности, но к инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко не имеет никакого отношения, заверила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Да, у нас есть миссия на Украине, которая работает с украинскими властями над реформой по реформированию сектора безопасности в гражданской сфере. Их мандат в этом. Но данная операция - это была операция Службы безопасности Украины без участия нашей миссии", - заявила пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ, БАБЧЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]