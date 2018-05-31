ЕС не имел отношения к инсценировке убийства Бабченко - представитель Могерини

Миссия ЕС в Киеве сотрудничает с властями Украины в вопросах безопасности, но к инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко не имеет никакого отношения, заверила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Да, у нас есть миссия на Украине, которая работает с украинскими властями над реформой по реформированию сектора безопасности в гражданской сфере. Их мандат в этом. Но данная операция - это была операция Службы безопасности Украины без участия нашей миссии", - заявила пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
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