В Дании поддержали решение запретить закрывающие лицо головные уборы

Парламент Дании в четверг большинством голосов высказался за запрет на ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, сообщают датские СМИ.

"За" проголосовали 75 депутатов, "против" - 30.

Запрет на ношение подобных видов одежды начнет действовать с 1 августа этого года.

Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в парламент ранее весной. Перед этим его рассмотрел ряд правозащитных организаций.

Отмечается, что за нарушение данного запрета предусмотрен штраф в 1 тыс. датских крон (?134), а штраф за четыре подряд нарушения составит 10 тыс. крон.

Под запрет попадают такие головные уборы, как паранджа и никаб. При этом закон не затронет ношение традиционных для европейцев зимних головных уборов: шапок, шарфов, кепок, капюшонов.

Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности во Франции, Бельгии и Австрии.