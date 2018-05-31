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Дальнее зарубежье 31.05.2018 15:15

В Дании поддержали решение запретить закрывающие лицо головные уборы

Парламент Дании в четверг большинством голосов высказался за запрет на ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, сообщают датские СМИ.

"За" проголосовали 75 депутатов, "против" - 30.

Запрет на ношение подобных видов одежды начнет действовать с 1 августа этого года.

Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в парламент ранее весной. Перед этим его рассмотрел ряд правозащитных организаций.

Отмечается, что за нарушение данного запрета предусмотрен штраф в 1 тыс. датских крон (?134), а штраф за четыре подряд нарушения составит 10 тыс. крон.

Под запрет попадают такие головные уборы, как паранджа и никаб. При этом закон не затронет ношение традиционных для европейцев зимних головных уборов: шапок, шарфов, кепок, капюшонов.

Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности во Франции, Бельгии и Австрии.

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Тэги: ДАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ОДЕЖДА, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]