ООН призывает Киргизию искоренить обычай похищения невест

Агентства ООН в Киргизии призвали власти республики принять все необходимые меры для прекращения практики принуждения женщин к вступлению в брак и защитить их от насилия.
"Система Организации Объединенных Наций в Кыргызстане обеспокоена преступлением, в результате которого жертва, похищенная с целью принудительного вступления в брак, была убита похитителем", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте системы ООН в Киргизии.
"Согласно последним имеющимся данным, в Кыргызстане 13,8% женщин в возрасте до 24 лет принудительно выдавались замуж. Организация Объединенных Наций в Кыргызстане подтверждает свою полную поддержку для искоренения этой незаконной практики и ставит это приоритетом в своей деятельности в соответствии с соглашениями, подписанными с правительством до 2022 года", - отмечается в сообщении.
В ООН считают, что "детские или принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участников, но и для благосостояния всего общества". "Такие практики, как похищение невест, принудительный брак или ала-качуу, не имеют отношения к культуре и традициям Кыргызстана, а являются нарушением прав уязвимых людей", - подчеркивается в сообщении.
"Кыргызстан предпринял значительные шаги для улучшения законодательной базы, такие как запрет на осуществление нике (религиозные браки) с несовершеннолетними, однако, необходимо принять дополнительные меры для предотвращения данных практик, привлечения виновных к ответственности, а также защиты жертв", - отмечают в ООН.
Агентства ООН в Киргизии "призывают власти страны принять все необходимые меры для прекращения такой практики и исполнения национального законодательства и международных договоров, к которым страна присоединилась".
27 мая в здании РОВД Жайыльского района Чуйской области (север Киргизии) мужчина зарезал девушку, которую он украл, чтобы жениться на ней. Девушка скончалась в больнице. Этот случай поднял очередную волную общественной дискуссии о необходимости усиления уголовной ответственности за похищение невест.
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