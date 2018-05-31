Главный тренер мадридского ФК "Реал" Зинедин Зидан объявил о том, что покидает команду.

Свое решение он озвучил на пресс-конференции в Мадриде в четверг. Пресс-конференция транслируется в Twitter клуба.

Сезон-2017/18 "Реал" завершил победой в финале Лиги чемпионов над английским "Ливерпулем" 26 мая..

З.Зидан возглавил "Реал" в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу - чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

"Реал" является первым клубом в тренерской карьере З.Зидана. Сначала он работал в академии клуба, затем - помощником главного тренера Карло Анчелотти. Кроме того, в составе "Реала" З.Зидан, будучи игроком, выступал с 2001 по 2006 годы. Здесь он и завершил карьеру игрока.