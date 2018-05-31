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Спорт 31.05.2018 15:31

Зидан объявил об уходе из "Реала"

Главный тренер мадридского ФК "Реал" Зинедин Зидан объявил о том, что покидает команду.

Свое решение он озвучил на пресс-конференции в Мадриде в четверг. Пресс-конференция транслируется в Twitter клуба.

Сезон-2017/18 "Реал" завершил победой в финале Лиги чемпионов над английским "Ливерпулем" 26 мая..

З.Зидан возглавил "Реал" в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу - чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

"Реал" является первым клубом в тренерской карьере З.Зидана. Сначала он работал в академии клуба, затем - помощником главного тренера Карло Анчелотти. Кроме того, в составе "Реала" З.Зидан, будучи игроком, выступал с 2001 по 2006 годы. Здесь он и завершил карьеру игрока.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, "РЕАЛ", ТРЕНЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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