Япония и Вьетнам договорились наращивать военно-морское сотрудничество

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Вьетнама Чан Дай Куанг достигли договоренности развивать сотрудничество в военно-морской сфере, а также в обеспечении безопасности на море, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно заявлению по итогам переговоров С.Абэ и Чан Дай Куанга в Японии, в области оборонного сотрудничества стороны считают необходимым уделять внимание тренировке военнослужащих и вопросам, связанным с экипировкой и технологиями.

В то же время лидеры Японии и Вьетнама призвали к демилитаризации Южно-Китайского моря и предостерегли от односторонних попыток изменить статус-кво в регионе.

АП отмечает, что Чан Дай Куанг отправился с визитом в Японии в связи с 45-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Китай и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море.