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Дальнее зарубежье 31.05.2018 18:32

Япония и Вьетнам договорились наращивать военно-морское сотрудничество

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Вьетнама Чан Дай Куанг достигли договоренности развивать сотрудничество в военно-морской сфере, а также в обеспечении безопасности на море, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно заявлению по итогам переговоров С.Абэ и Чан Дай Куанга в Японии, в области оборонного сотрудничества стороны считают необходимым уделять внимание тренировке военнослужащих и вопросам, связанным с экипировкой и технологиями.

В то же время лидеры Японии и Вьетнама призвали к демилитаризации Южно-Китайского моря и предостерегли от односторонних попыток изменить статус-кво в регионе.

АП отмечает, что Чан Дай Куанг отправился с визитом в Японии в связи с 45-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Китай и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ, МОРЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]