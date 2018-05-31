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Дальнее зарубежье 31.05.2018 17:33

В Финляндии расследуется причастность финских добровольцев SS к убийствам мирного населения и евреев

Национальный архив Финляндии проверяет, являются ли финские солдаты-добровольцы, воевавшие в частях SS, виновными в убийствах гражданского населения и евреев, сообщил в четверг портал финской телерадиовещательной компании Yle.

По данным портала, исследование проводится по заказу Государственного совета и должно быть завершено к концу ноября.

Исследование началось по инициативе правозащитной организации "Центр Симона Визенталя", директор которой Эфраим Зурофф обратился в январе к президенту Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) с просьбой провести официальное расследование действий финских добровольцев, служивших в войсках СС.

Э.Зурофф инициировал расследование после опубликования книги Элины Сана (Elina Sana) книги о переданных Финляндией в гестапо 3000 советских пленных, среди которых были и евреи. Многие из них позже погибли в Германии.

В расследовании принимают участие проектные и руководящие группы, которые могут приглашать также сторонних экспертов. В руководящую группу входят канцелярия Государственного совета, Канцелярия президента и представители Национального архива. Возглавляет группу представитель канцелярии Государственного совета.

Финский добровольческий батальон SS действовал на Восточном фронте Германии в 1941-43 гг. Он было частью танковой дивизии SS "Викинг", куда входили также войска других завоеванных государств и союзников Германии. В Финляндии традиционно считается, что финские солдаты SS участвовали только в боевых действиях и не были причастны к военным преступлениям, совершенным войсками SS.

Однако исследователь действий финских солдат SS Андре Сванстрем (Andre Svanstrom) в своем блоге в прошлом году опубликовал письмо финского солдата SS Олави Кустаа Аадольфа Карпо (Olavi Kustaa Aadolf Karpo) офицеру связи финских солдат SS и военному пастору Энсио Пихкале (Ensio Pihkal). Карпо в письме сожалеет, что ему и его финским товарищам пришлось использовать свои военные навыки для расстрела евреев, хотя "для этого достаточно было бы и менее обученных солдат".

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ВОВ, ДОБРОВОЛЬЦЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]