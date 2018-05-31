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ТЭК 31.05.2018 15:46

Иран хочет получить право не соблюдать квоты ОПЕК в случае введения санкций США

Министр нефти Ирана Бижан Зангане направил письмо президенту ОПЕК, нефтяному министру ОАЭ Сухейлю аль-Мазруи с просьбой включить в повестку предстоящей в июне конференции ОПЕК пункт о поддержке члена картеля, подпавшего под санкции, пишет иранское агентство Shana.

Ссылаясь на статью 2 устава ОПЕК, которая подчеркивает охрану интересов членов картеля индивидуально и коллективно, Б.Зангане попросил С.аль-Мазруи дать распоряжение секретариату ОПЕК включить отдельным вопросом повестки конференции пункт под названием "Конференция министров ОПЕК поддерживает членов картеля, которые находятся под незаконными, односторонними и экстерриториальными санкциями".

Министр нефти Ирана подчеркнул, что если санкции США приведут к любым сокращениям доли Ирана на мировом нефтяном рынке, то, как только санкции будут сняты, Иран оставляет за собой право вернуть долю на рынке в максимально короткие сроки и восстановить свой нормальный уровень нефтедобычи, и что в этом отношении он не будет придерживаться никаких ограничений.

Кроме того, М.Зангане подчеркнул, что последние заявления некоторых членов ОПЕК не означают консенсуса в отношении принятых решений.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не исключил, что в июне может быть принято решение о корректировке параметров сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ вслед за изменившимся рынком нефти.

В ходе принятия решения об ограничении нефтедобычи Ирану, который несколько лет находился под нефтяными санкциями США, было разрешено увеличить уровень добычи нефти до досанкционного уровня в 3,9 млн баррелей в сутки.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении санкций в отношении Ирана, приостановленных его предшественником Бараком Обамой в 2015 году.

Из-за падения нефтедобычи в Венесуэле, разрываемой кризисом, и ряда других стран сделка ОПЕК+ выполнена в апреле на 152%, то есть, квота по ограничению превышена почти на 1 млн б/с. При этом на ожиданиях введения санкций США в отношении Ирана, а также Венесуэлы, цены на нефть взлетели до $75-80 за баррель. Ввиду этого Саудовская Аравия и Россия считают возможным несколько ослабить ограничения по нефтедобыче.

По мнению Нордина Айт-Лауссина, главы женевской консалтинговой компании Nalcosa, бывшего министра энергетики Алжира, слова которого приводило агентство Bloomberg, "с точки зрения Ирана, Венесуэлы, Нигерии, Ливии, Алжира, Анголы разумно возражать (сокращению квот по ограничению нефтедобычи - ИФ)", поскольку они, не имея возможности увеличить добычу, получат негативный эффект в виде снижения цен на нефть.

На рынке нет четкого понимания, насколько может снизиться нефтедобыча в Иране в случае восстановления санкций - оценки варьируются от "небольшого влияния", предполагаемого аналитиками Barclays Plc, до возможного ухода с рынка более 50% поставок иранской нефти, которые составляют 2,7 млн б/с, по ожиданиям FGE.

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Тэги: МИР, ИРАН, ОПЕК, ПРОСЬБА


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