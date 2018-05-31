Белоруссия договаривается с Ираном о поставках нефти

Минск и Тегеран ведут переговоры по возможным поставкам иранской нефти в Белоруссию.

"Ведем переговоры, переговорный процесс продолжается", - заявил посол Ирана в Белоруссии Мостафа Овейси журналистам в четверг в Минске.

По его словам, в прошлом году нефтяники двух стран провели "плодотворные переговоры". Так, в Белоруссию было поставлено две партии иранской нефти: одна объемом 600 тыс. баррелей, вторая - 800 тыс. баррелей.

"Это было выгодно для обеих сторон", - подчеркнул М.Овейси.