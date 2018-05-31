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ТЭК 31.05.2018 16:27

Белоруссия договаривается с Ираном о поставках нефти

Минск и Тегеран ведут переговоры по возможным поставкам иранской нефти в Белоруссию.

"Ведем переговоры, переговорный процесс продолжается", - заявил посол Ирана в Белоруссии Мостафа Овейси журналистам в четверг в Минске.

По его словам, в прошлом году нефтяники двух стран провели "плодотворные переговоры". Так, в Белоруссию было поставлено две партии иранской нефти: одна объемом 600 тыс. баррелей, вторая - 800 тыс. баррелей.

"Это было выгодно для обеих сторон", - подчеркнул М.Овейси.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИРАН, НЕФТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]