Встреча Трампа и Ким Чен Ына может дать КНДР возможность для экономического процветания и безопасности - госсекретарь США

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что запланированный на 12 июня саммит США-КНДР может поспособствовать экономическому процветанию и безопасности Северной Кореи.

"Возможный саммит между президентом США и председателем Кимом предоставит КНДР великолепную возможность обеспечить безопасность и достичь экономического процветания", - написал глава американского внешнеполитического ведомства в своем "Твиттере".

"Народ Северной Кореи сможет получить более светлое будущее, а мир сможет быть более мирным", - добавил он.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.