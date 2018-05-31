Встреча Трампа и Ким Чен Ына может дать КНДР возможность для экономического процветания и безопасности - госсекретарь США

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что запланированный на 12 июня саммит США-КНДР может поспособствовать экономическому процветанию и безопасности Северной Кореи.
"Возможный саммит между президентом США и председателем Кимом предоставит КНДР великолепную возможность обеспечить безопасность и достичь экономического процветания", - написал глава американского внешнеполитического ведомства в своем "Твиттере".
"Народ Северной Кореи сможет получить более светлое будущее, а мир сможет быть более мирным", - добавил он.
На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.
Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.
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