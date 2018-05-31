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Дальнее зарубежье 31.05.2018 17:48

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может дать КНДР возможность для экономического процветания и безопасности - госсекретарь США

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что запланированный на 12 июня саммит США-КНДР может поспособствовать экономическому процветанию и безопасности Северной Кореи.

"Возможный саммит между президентом США и председателем Кимом предоставит КНДР великолепную возможность обеспечить безопасность и достичь экономического процветания", - написал глава американского внешнеполитического ведомства в своем "Твиттере".

"Народ Северной Кореи сможет получить более светлое будущее, а мир сможет быть более мирным", - добавил он.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]