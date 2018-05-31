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АПК 31.05.2018 16:52

Доля казахстанской пшеницы на рынке Азербайджана сократилась до 3-4% - глава Бакинского зернового терминала

Доля казахстанской пшеницы на рынке Азербайджана составляет около 3-4%, сообщил заместитель председателя правления ООО "Бакинский зерновой терминал" Ержан Баймухаметов в интервью «Казинформ».

"Ранее Азербайджан ежегодно импортировал от 500 тыc. тонн до 1,1 млн тонн казахстанской пшеницы. Начиная с 2014 года, азербайджанские мукомолы почти полностью переключились на российскую пшеницу, которая сейчас значительно дешевле за счет короткого транспортного плеча и не уступает по качеству казахстанской пшенице", - сказал Е. Баймухаметов.

По его словам, сегодня Россия является основным конкурентом казахстанских зернопроизводителей на азербайджанском рынке. "Кроме того, Азербайджан в целях снижения импорта из года в год увеличивает свои посевные площади пшеницы. На данный момент Бакинский зерновой терминал - единственная в Азербайджане компания, осуществляющая высокотехнологичную перевалку зерновых культур в морском порту",- подчеркнул он.

Е.Баймухаметов отметил, что поставки казахстанской пшеницы на азербайджанский рынок осуществляются морским путем через порт Актау или паромом из порта Курык в порт Алят, а также сухопутным - транзитом через территорию России.

"Наша компания не имеет никаких преференций в Азербайджане. Вместе с тем, полагаю, что снижение железнодорожных тарифов от казахстанского терминала могло бы поспособствовать увеличению транзита зерновых культур через территорию Азербайджана", - подчеркнул Е. Баймухаметов.

Мощности терминала позволяют единовременно хранить до 15 тыс. тонн зерна и ежегодно переваливать до 300 тыс. тонн зерновых культур. В состав зернового терминала входит мельничный комплекс производительностью 150 тонн муки в сутки и мощностью переработки до 50 тысяч тонн зерна в год. Компания также активно продвигает на рынке Азербайджана муку из казахстанской пшеницы под брендом «Bayterek», которая производится на территории терминала.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ТЕРМИНАЛ, ЗЕРНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]