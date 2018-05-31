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Туризм 31.05.2018 16:57

Иностранные туристы в январе-апреле совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 406 млн манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-апреле 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 406,4 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 23%.

В апреле текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 109,7 млн манатов, что 36% больше апреля 2017 года.

Как сообщалось, Азербайджан в январе-апреле 2018 года посетили 847,6 тыс. иностранных граждан из 182 стран. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 13,4%.

Наибольший рост турпотока пришелся на страны Персидского залива. Так число граждан Кувейта, посетивших Азербайджан, увеличилось в 6,4 раза, Бахрейна в 2,6 раза, Катара - в 2 раза, Саудовской Аравии - в 2,2 раза, Омана - в 1,6 раза, Ирака - в 1,6 раза, ОАЭ - в 1,2 раза. Число граждан Ирана, посетивших Азербайджан в январе-апреле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 5,4%.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-апреле 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,4% - до 284,9 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 32 тыс. человек (рост на 12,4%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРИСТЫ, ОПЕРАЦИИ, КАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]