Иностранные туристы в январе-апреле совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 406 млн манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-апреле 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 406,4 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 23%.
В апреле текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 109,7 млн манатов, что 36% больше апреля 2017 года.
Как сообщалось, Азербайджан в январе-апреле 2018 года посетили 847,6 тыс. иностранных граждан из 182 стран. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 13,4%.
Наибольший рост турпотока пришелся на страны Персидского залива. Так число граждан Кувейта, посетивших Азербайджан, увеличилось в 6,4 раза, Бахрейна в 2,6 раза, Катара - в 2 раза, Саудовской Аравии - в 2,2 раза, Омана - в 1,6 раза, Ирака - в 1,6 раза, ОАЭ - в 1,2 раза. Число граждан Ирана, посетивших Азербайджан в январе-апреле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 5,4%.
Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-апреле 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,4% - до 284,9 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 32 тыс. человек (рост на 12,4%).
Б.Рустамбеков
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