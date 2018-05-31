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Регион 31.05.2018 17:03

Бывший пресс-секретарь Саргсяна назначен замначальника управления СНБ Еревана

Бывший пресс-секретарь экс-президента Армении Сержа Саргсяна Владимир Акопян назначен заместителем начальника ереванского управления Службы национальной безопасности (СНБ).

"В.Акопян назначен заместителем начальника управления Службы национальной безопасности Еревана", - сообщил "Интерфаксу" источник в органах безопасности.

36-летний В.Акопян был назначен пресс-секретарем президента в июле 2015 года. С декабря 2006 года по июль 2015 года работал в Службе национальной безопасности Армении. До назначения на пост пресс-секретаря президента в СНБ занимал должность начальника отделения главного управления. Воинское звание - майор.

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Тэги: АРМЕНИЯ, САРГСЯН, ЭКС/СЕКРЕТАРЬ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]