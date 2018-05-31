Бывший пресс-секретарь Саргсяна назначен замначальника управления СНБ Еревана

Бывший пресс-секретарь экс-президента Армении Сержа Саргсяна Владимир Акопян назначен заместителем начальника ереванского управления Службы национальной безопасности (СНБ).

"В.Акопян назначен заместителем начальника управления Службы национальной безопасности Еревана", - сообщил "Интерфаксу" источник в органах безопасности.

36-летний В.Акопян был назначен пресс-секретарем президента в июле 2015 года. С декабря 2006 года по июль 2015 года работал в Службе национальной безопасности Армении. До назначения на пост пресс-секретаря президента в СНБ занимал должность начальника отделения главного управления. Воинское звание - майор.