Вильнюс исполнит решение ЕСПЧ по делу о пытках палестинца в тайной тюрьме ЦРУ - президент Литвы

Литва обязана исполнить решение Европейского суда по правам человека, предписавшего выплатить 130 тыс. евро палестинцу, который содержался в тайной тюрьме ЦРУ в этой стране, заявила президент республики Даля Грибаускайте.

"Решение ЕСПЧ принято, оно неблагоприятно для Литвы. Ущерб репутации уже нанесен. У нас есть обязательства перед Европейской конвенцией по правам человека, поэтому мы будет обязаны выполнять решение суда", - заявила в четверг глава государства. Ее комментарий передала BNS пресс-служба президента.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис, комментируя решение ЕСПЧ журналистам, заявил, что "если окончательное и не подлежащее обжалованию решение (ЕСПЧ - ИФ) будет таковым, то, несомненно, имеется и ущерб репутации государства", - сказал премьер.

По его словам, "даже лица, совершившие самые тяжкие преступления, обладают правом на защиту, честный суд, честное досудебное расследование". "В отношении них не могут применяться методы, не согласующиеся с правами и свободами человека", - заявил глава правительства Литвы.

С.Сквярнялис также заявил, что пока не завершено собственное расследование Литвы по делу о секретных тюрьмах ЦРУ, начинать другие бессмысленно.

"Наши правоохранительные органы еще не завершили расследование, и пока говорить о новых расследованиях нет смысла", - сказал премьер журналистам.

Тем временем, министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс заявил журналистам, что у страны есть возможность обжаловать решение ЕСПЧ в Большой коллегии суда.

Как отмечает агентство BNS, в Литве с целью выяснения подробностей о тюрьме ЦРУ уже более четырех лет ведется досудебное расследование возможного незаконного провоза людей через государственную границу. Обвиняемых по данному делу нет, однако в США, Польшу, Румынию и другие страны были направлены просьбы о правовой помощи. Другой информации правоохранительные органы не представляют.

В 2009 году парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) провел собственное расследование, но не установил, что задержанные ЦРУ лица были привезены в Литву. При этом Комитет признал, что условия для этого были.

ЕСПЧ в Страсбурге в четверг объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме.

Из-за незаконного содержания в заключении в Литве ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубайде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусаину). Он сейчас находится в заключении на базе Гуантанамо.

"Суд пришел к выводу, что в Литве с лета 2005 года до марта 2006 года действовала тайная тюрьма ЦРУ, что господин Хусаин там содержался, а местные власти знали, что ЦРУ обращается с ним так, как запрещает конвенция", - говорится в сообщении суда.

В конце 2014 года Сенат США опубликовал отчет об осуществлявшихся ЦРУ пытках в секретных центрах лишения свободы подозреваемых в терроризме после событий 11 сентября.

В рассекреченной версии отчета конкретные страны не называются, но адвокат А.Зубейды и часть неправительственных организаций утверждали, что в Литве действовал центр, называемый в документе "фиолетовым".

Ранее в литовском правительстве отвергали подозрения в том, что в Антавиляй, расположенном 15 км от Вильнюса, могла действовать тюрьма ЦРУ. Литовские должностные лица утверждают, что в том здании создавался центр поддержки разведки.