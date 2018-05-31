Украинские военные в 2018 году примут участие в 19 многонациональных учениях - Генштаб

Украинские военнослужащие в этом году задействованы в 19 многонациональных учениях, сообщил вр.и.о. начальника ГУ военного сотрудничества и мирных операций Генерального штаба вооруженных сил Украины Валентин Левчик.
" В соответствии с указом президента Украины планируется, что в 2018 году около 16 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой примут участие в 6-ти многонациональных учениях на территории Украины, 13-ти многонациональных учениях за границей, из них в 2 учениях НАТО ", - сказал В.Левчик на брифинге в четверг в Киеве.
"Уже проведены два учения с участием украинских подразделений: "Платинум Игл - 2018" (Румыния) и "Комбайнд Резолв - 10" (Германия). Сейчас продолжаются три учения: Многонациональные тактические учения по подготовке подразделений вооруженных сил в рамках JMTG-U (Украина), "Флейминг Сворд - 2018" (Литова), танковые соревнования "Сильная Европа - 2018" (Германия)", - отметил В.Левчик.
Кроме того, с начала года 28 офицеров ВСУ принимали участие в 7-ми международных учениях на уровне штабных офицеров или наблюдателей.
ГААД получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Баку считает важным участие США в карабахском урегулировании - премьер Азербайджана
Запуск ЮГК станет катализатором для развития других отраслей экономики Азербайджана - еврокомиссар Эттингер
Карбамидный завод SOCAR в 2018г планирует произвести около 50 тыс. тонн продукции
Аднан Ахмедзаде назначен исполнительным председателем SOCAR Trading
SOCAR к 2021г планирует завершить работы по переносу установки ЭЛОУ-АВТ с НПЗ Азнефтьяг на Бакинский НПЗ
Президент Алиев назначил Джейхуна Мамедова ректором Азербайджанского института теологии
Иностранные туристы в январе-апреле совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 406 млн манатов
Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Еще двое молодых людей открыли свой бизнес при поддержке Bakcell
Банк Республика провел презентацию фильма к 100-летию АДР в Баку и Гяндже.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»