Украинские военные в 2018 году примут участие в 19 многонациональных учениях - Генштаб

Украинские военнослужащие в этом году задействованы в 19 многонациональных учениях, сообщил вр.и.о. начальника ГУ военного сотрудничества и мирных операций Генерального штаба вооруженных сил Украины Валентин Левчик.

" В соответствии с указом президента Украины планируется, что в 2018 году около 16 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой примут участие в 6-ти многонациональных учениях на территории Украины, 13-ти многонациональных учениях за границей, из них в 2 учениях НАТО ", - сказал В.Левчик на брифинге в четверг в Киеве.

"Уже проведены два учения с участием украинских подразделений: "Платинум Игл - 2018" (Румыния) и "Комбайнд Резолв - 10" (Германия). Сейчас продолжаются три учения: Многонациональные тактические учения по подготовке подразделений вооруженных сил в рамках JMTG-U (Украина), "Флейминг Сворд - 2018" (Литова), танковые соревнования "Сильная Европа - 2018" (Германия)", - отметил В.Левчик.

Кроме того, с начала года 28 офицеров ВСУ принимали участие в 7-ми международных учениях на уровне штабных офицеров или наблюдателей.